Samsung выпустит умные часы, измеряющее давление

Корейский вендор запатентовал технологию, позволяющую замерять артериальное давление с помощью умных часов. Об этом со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщает GSM-Arena.

Согласно патенту, специальный датчик может быть установлен на задней части часов, которая прилегает к запястью. С помощью облучения датчик получает информацию о давлении, основываясь на интенсивности рассеянного света. Примерно по тому же принципу работают пульсометры в умных часах и фитнес-браслетах, пишет life.ru

Патент отмечает, что для корректных показаний часы должны быть плотно прижаты к руке пользователя. Когда подобный девайс с тонометром появится в разработке, не сообщается. Однако он может дебютировать в линейке спортивных гаджетов Samsung Gear X.