Торговля людьми: за год в Молдове зарегистрировали более 300 преступлений

В Молдове в 2017 году было зарегистрировано 303 преступления, связанные с торговлей людьми. Это на 17 случаев больше, нежели в 2016 году.

Как сообщает Инфотаг, 122 случая касаются трафика взрослых, а 41 - детей. Также зарегистрировано 22 факта принуждения к рабскому труду и в 55 - к проституции и шесть случаев продажи органов или тканей.

По данным правонарушениям было заведено 143 уголовных дела, а также приняты судом решения по 104 в отношении 157 обвиняемых. В ходе расследований правоохранителями конфисковано имущества на 3,4 млн. леев.

С декабря 2017 г. в прокуратуре функционирует горячая телефонная линия противодействия торговли люди - (+373) 69999021, а письменные сообщения о таких преступлениях принимаются по адресу - antitrafic@procuratura.md