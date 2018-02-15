Могила с насаженными на колья черепами поставила в тупик археологов

Таинственная могила, найденная на месте когда-то существовавшего в Швеции озера и сохранившая черепа возрастом 8000 лет, сбила с толку археологов.

Находка исследователей из Стокгольмского университета и Фонда культурного наследия Швеции стала первым свидетельством того, что охотники-собиратели времен мезолита практиковали странные ритуалы, в том числе насаживали головы умерших на колья.

«Мы видим пример очень сложного ритуала, который хорошо структурирован. Хотя мы не можем расшифровать смысл ритуала, мы можем оценить его сложность», — рассказал Live Science ведущий автор исследования доктор Фредрик Холлгрен.

Всего на месте раскопок были обнаружены останки по меньшей мере 12 человек, в том числе одного младенца. Пол умерших было сложно определить, но по крайней мере трое из них были женщинами, а шесть или семь — мужчинами. В то же время ребенок либо родился мертвым, либо умер сразу после рождения.

У семи человек, в том числе двух женщин, были обнаружены признаки травм головы, которые, впрочем, не были смертельными, но могли стать причиной повреждений мозга. Большинство травм были в верхней части черепа, над так называемой «линией шляпы». Кроме того, травмы наносились с учетом пола: у женщин следы ударов найдены на затылке и правой части головы, мужчинам же наносили всего один удар — по лицу или макушке. Исследователи пока не знают, каким оружием наносили травмы.

Археологи также не могут объяснить происхождение травм, но не исключают, что они могли быть нанесены в результате межличностного или домашнего насилия, несчастного случая, насильственного похищения, наказания или межгруппового насилия, например захватнических рейдов или военных действий, передает Моя планета.

Тела были размещены в конструкции размером 12 на 14 м, созданной из больших камней и деревянных кольев. Кроме человеческих костей в могиле найдены останки животных. Все они были размещены в определенном порядке. Так, человеческие останки находились в центре структуры, кости бурого медведя — на юге, а останки оленя, кабана, лося и косули — на юго-востоке. Кроме того, черепа еще двух мужчин были насажены на колья.

«Это очень загадочная структура. Мы действительно не понимаем, почему они это сделали и почему они поместили конструкцию под воду», — заявил Холлгрен.