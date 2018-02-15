Повторный анализ данных, собранных телескопом "Кеплер" после его "воскрешения", помог ученым НАСА открыть почти сотню новых экзопланет, часть из которых похожа по размерам на Землю, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.
"Мы подтвердили существование планеты, вращающейся по 10-дневной орбите вокруг звезды HD 212657, самого яркого светила, за которым когда-либо наблюдал "Кеплер", у которого есть планета. Такие безжизненные миры интересны нам тем, что их свойства можно изучать, используя наземные телескопы", — рассказывает Эндрю Майо (Andrew Mayo) из Национального института Дании по изучению космоса в Копенгагене.
После запуска орбитального телескопа "Кеплер", ученые обнаружили почти четыре тысячи планет вне пределов Солнечной системы, несколько десятков которых являются потенциальными "двойниками" Земли или находятся в так называемой "зоне жизни". Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить их пригодность к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.
После "воскрешения" телескоп следит за разными участками небосвода, так как специалистам НАСА приходится постоянно поворачивать его таким образом, чтобы солнечный свет не попадал в объектив телескопа. Помимо новых наблюдений, команда "Кеплера" продолжает изучать данные, собранные в ходе первого этапа работы телескопа, используя новые методики анализа того, как менялась яркость звезд в те четыре года, когда за ними непрерывно наблюдал телескоп.
Майо и его коллеги смогли открыть сразу сто новых экзопланет, анализируя данные, которые "Кеплер" собирал с марта 2014 года, когда его работа была официально возобновлена. Для очистки этих данных от шумов и случайных вспышек, как рассказывают ученые, им пришлось создать новые алгоритмы обработки информации из-за того, как поменялась манера работы телескопа в рамках К2.
В общей сложности, как рассказывает Майо, за последние четыре года "Кеплеру" удалось открыть примерно три сотни кандидатов на роль планет, часть из которых уже была подтверждена в ходе повторных наблюдений за ними. Далеко не все из них были реальными экзомирами – лишь 149 кандидатов оказались настоящими планетами, а не двойными или тройными звездами или результатами сбоев в работе матриц телескопа.
Почти сто планет из этого перечня раньше не были известны ученым, и среди них, как отмечают ученые НАСА, есть несколько потенциальных кандидатов на роль "кузенов" Земли и потенциально обитаемых планет, а также несколько миров с крайне экстремальными, но интересными физическими свойствами.
Их изучение, как надеются планетологи, приблизит нас к открытию полноценного двойника Земли и более полному пониманию того, где может скрываться внеземная жизнь, пишет РИА Новости
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