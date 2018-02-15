Священника в США нашли в машине со связанным голым мужчиной

Пастору одной из церквей американского штата Пенсильвания предъявлено обвинение в непристойном поведении в общественном месте. Об этом сообщает Statesman.

Полицейские обнаружили поправляющего свою одежду священнослужителя Джорджа Нельсона Грегори (George Nelson Gregory) в машине вместе с голым молодым человеком, который был привязан к сиденью веревкой. Стажей порядка вызвал хозяин расположенного рядом дом. По его словам, его жена видела, как голый мужчина выходил из машины, припаркованной перед окном комнаты дочери.

Как пишет CBC Pittsburg, пастор объяснил происходящее психологической консультацией для наркозависимого парня. По его словам, такую терапию для молодого человека проводили уже несколько лет по обоюдному согласию, о ней знала и его жена. А то, что мужчина был раздет, ничего не значит. Связанный также подтвердил, что к таким консультациям его никто не принуждал, пишет lenta.ru

По информации полиции, на обвинения в непристойном поведении пастор ответил, что считал место, где находилась машина, скрытым от посторонних глаз. А когда стражи порядка указали, что автомобиль был припаркован на хорошо освещенной улице, Грегори ответил, что знал об этом. Позднее мужчина заявил, что подобного разговора не было.

«Мне нечего скрывать. Я ничего не сделал», — добавил он. Пастор пояснил, что раздеваться начал пациент, а сам он был в одежде на протяжении всего сеанса, в чем он готов поклясться на Библии. В этой связи он считает обвинение беспричинным.