Выдвинуты обвинения членам преступной группировки по делу о подделке документов в сфере строительства

30 суток проведут за решеткой двое из семи задержанных участников преступной группировки, которая занималась выдачей поддельных документов о вводе недвижимости в эксплуатацию. Еще один столько же пробудет под домашним арестом. Четверо свою вину признали и во время следствия будут находиться на свободе. Их задержали во вторник после обысков в управлении архитектуры мэрии и офисе "Cadastru".

Одна из фигуранток дела обвиняется в том, что арендовала офис в мэрии. Она проведет 30 дней в тюрьме, так же как и второй обвиняемый, который также не признает свою вину.



Адвокат арестованного заявил, что оспорит решение суда в Апелляционной палате.



"Решение инстанции считаем необоснованным и нелегальным, так как прокуроры не доказали необходимость заключения обвиняемых под арест", - сказал адвокат Виктор Мазнюк.



Под домашним арестом 30 дней проведет обвиняемый, который оказался героем видео, снятого скрытой камерой.



После оглашения обвинения он комментировать видео-доказательства отказался.



Четверых фигурантов дела, которые согласились сотрудничать со следствием, прокуроры попросили оставить на свободе.



"Со следствием сотрудничают, дали показания, подробно описали схемы совершения преступлений", - отметил прокурор Евгений Балан.



По данным прокуроров, в здании мэрии обвиняемые арендовали офис, в котором оформляли акты о вводе недвижимости в эксплуатацию. Следователи за несколько месяцев работы выявили 40 таких случаев. За услуги обвиняемые брали от 250 до 3500 евро. Им грозит до семи лет тюрьмы.







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