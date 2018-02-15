В Windows 10 появится суперпроизводительный режим

В Windows 10 Pro for Workstations появится новый режим Ultimate Performance. Ориентирован он будет на продвинутых пользователей, которые нацелены получить максимум работоспособности из своего устройства. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Релиз обновления вместе с новым сверхпроизводительным режимом запланирован на март или апрель нынешнего года.

В компании Microsoft отмечают, что в случае использования нового режима энергопотребление вырастет. Однако вместе с тем повысится эффективность использования ресурсов.

Издание сообщает, что новый режим уже доступен в сборке Insider Preview Build 17604 (RS5). Он будет оказывать непосредственное влияние на комплектующие, которые будут работать в усиленном режиме.