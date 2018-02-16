Американские ученые считают, что им удалось открыть генную мутацию, способную повышать риск развития рака яичников, которая передается от отца дочери.
Носителем обнаруженной генетической вариации является Х-хромосома. Этой мутации нет в перечне уже известных генов предрасположенности к развитию рака, на которые женщины могут сдать анализы.
Однако по мнению экспертов, чтобы подтвердить поведение выявленного гена, нужны дальнейшие исследования.
Открытие опубликовали в научном журнале PLoS Genetics.
В настоящее время женщины, в роду которых кто-то болел раком, могут пройти обследование на наличие гена BRCA, который существенно повышает риск развития рака груди или яичников, пишет ВВС.
Например, Анджелина Джоли унаследовала ген BRCA1 от своей матери. После того как врачи установили, что ее риск заболеть раком груди составляет 87%, а раком яичников - 50%, звезда Голливуда решилась на превентивные операции - удалила грудь и яичники.
Однако исследователи полагают, что может быть много других случаев - на первый взгляд, спорадического рака яичников, - которые на самом деле имеют наследственную генетическую природу. В некоторых случаях генетическую предрасположенность девочки могут получить через Х-хромосому, которую они наследуют от отца.
Мужчины передают своим дочерям одну Х-хромосому.
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