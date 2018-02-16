В Японии обнаружили вулкан, который может убить миллионы людей

Подводный вулкан, "ответственный" за одно из крупнейших известных извержений в истории, может выбросить до 32 кубических километров лавы. К таким выводам пришли исследователи из Университета Кобэ, изучив гигантский лавовый купол, который существует под кальдерой Кикай, сообщает Science Alert.

Ученые изучали кальдеру Кикай – кратер вулкана, чье извержение 7,3 тысячи лет назад привело к гибели культуры Дземон на территории юга острова Кюсю. Ученые обнаружили внутри вулкана купол с магмой радиусом 10 километров и высотой 600 метров. Они нашли доказательства новой вулканической активности под кратером.

По оценкам ученых, мощности такого образования хватит для того, чтобы выбросить около 32 куб. км магмы. Однако, самым опасным является не выброс лавы из купола, а масштабное суперизвержение.

"Самая серьезная проблема, о которой мы беспокоимся, – это не извержение этого лавового купола, а возникновение следующего суперизвержения", – сказал вулканолог Йосююки Тацуми.

Согласно предыдущим исследованиям Тацуми, существует примерно 1% шанс на "катастрофическое" извержение кальдеры в течение следующих 100 лет. Это событие может поставить под угрозу или уничтожить 110 миллионов человек. Волны от извержения достигнут берегов Северной Америки и Китая.

Тацуми и другие исследователи приступят к следующей экспедиции на Кикаи в следующем месяце, чтобы получить более четкую картину того, как активность меняет состояние кальдеры в целом, передает korrespondent.net.