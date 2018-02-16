Нацбанк напоминает жителям Молдовы об опасности вложений в криптовалюты

Национальный банк Молдовы подтвердил свое мнение, высказанное в июле прошлого года, и вновь предупредил пользователей платежных услуг о возможности потери средств, вложенных в "виртуальные деньги", поскольку обменные операции с ними не регулируются на территории республики.

Согласно сообщению НБМ, криптовалюты, существующие в мире, в том числе биткоин, - не являются деньгами, как таковыми.



"Это виртуальные активы без реального покрытия и гарантии принятия в качестве платежного средства органами денежно-кредитного регулирования. Поэтому они имеют высокую степень волатильности и, наоборот, низкую - безопасности, по сравнению с деньгами, выпущенными центральными банками и регулируемыми электронными валютами. Держателям криптовалюты не гарантировано, что в будущем они смогут вернуть вложения, или обменять ее на товары, услуги, или обычные деньги", - цитирует экспертов Нацбанка Инфотаг.



По их словам, криптовалюты не подходят для использования в качестве платежного средства и являются "крайне спекулятивной степенью инвестиций".



"Криптовалютные транзакции происходят на нерегулируемых рынках и не обеспечивают защиту инвесторов. В частности, недавние колебания биткоина влекут за собой высокий риск краха его стоимости", - считает НБМ, с тревогой отмечающий участившиеся случи использования схем виртуальной валюты (Bitcoin, Litecoin, Ethereum и т. д.) как на международном рынке, так и на рынке платежных услуг Молдовы.