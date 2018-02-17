Ученые рассказали о связи между ростом человека и вероятностью инсульта

Люди с низким ростом в детстве подвержены большему риску инсульта во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета, об их работе пишет Science daily.

Генетики изучили данные о здоровье 300 тысяч детей в возрасте 7-13 лет, рожденных с 1930 по 1989 годы. В результате анализа установлено, что люди, чей рост был меньше среднего показателя на 5-7 сантиметров, на 11% чаще страдали ишемическим инсультом во взрослом возрасте. Это заболевание выражается в нарушении кровообращения мозга с последующей гибелью мозговых клеток.

Исследователи отмечают, что рост человека определяется генетикой, а также такими факторами, как питание матери и ребенка, инфекциями и стрессом. Некоторые из них, считают ученые, влияют на риск возникновения инсульта, пишет РИА Новости

"В ходе нашего исследования показано, что низкий рост у детей является возможным маркером повышенного риска инсульта и, предположительно, эти дети, став взрослыми, должны уделять дополнительное внимание факторам, которые влияют на развитие инсульта на протяжении всей жизни, чтобы уменьшить шансы на это заболевание", — говорит доктор Дженнифер Бейкер, соавтор исследования.







