Некоторые гены продолжают работать после смерти

Некоторые гены продолжают работать после смерти человека. К такому выводу пришла международная группа ученых.

Биологи проанализировали образцы тканей, собранные в течение 24 часов после смерти доноров. Они установили нуклеотидную последовательность матричных РНК (мРНК) – продуктов активных генов. Данные сравнивали с результатами изучения образцов крови, полученных до момента смерти.

Оказалось, что некоторые гены продолжили работать, при этом часть из них активировалась после остановки сердца. Ученые полагают, что таким образом клетка реагирует на недостаток кислорода, связанного с прекращением кровотока, однако точные причины явления пока остаются неизвестными.

Специалисты надеются, что результаты работы помогут разработать новые методы определения, сколько времени прошло со смерти человека, по уровням РНК, передает korrespondent.net.