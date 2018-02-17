Дезодоранты, духи, шампуни и другие косметические и гигиенические продукты загрязняют воздух не меньше, чем выхлопы машин или дым от сигарет, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.
"Как правило, бензин хранится в полностью герметичных контейнерах, и его летучие вещества обычно сгорают в двигателях машин. С другой стороны, те же вещества используются в растворителях и продуктах личной гигиены как раз по той причине, что они хорошо испаряются. Людям нравятся ароматы подобных продуктов, однако почему-то никто не нюхает бензин", — рассказывает Джессика Гилмэн (Jessica Gilman) из Администрации океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Многие крупные города в развитых и некоторых развивающихся странах (например, в Китае) постоянно испытывают проблемы, связанные со смогом и высоким уровнем загрязнения воздуха. Главным источником этого загрязнения считаются машины и промышленные предприятия, в выбросах которых много канцерогенов, токсичных аэрозолей и прочих опасных веществ.
Как отмечают ученые, их интересовали не самые распространенные неорганические загрязнители, вроде сернистого газа или паров азотной кислоты, а летучие органические вещества, способные вызывать рак и серьезные гормональные нарушения.
Таких веществ много в нефти, бензине и продуктах их горения, а их главным источником традиционно считаются машины, заправки и заводы.
Проанализировав статистику, которую собирают американские экологические ведомства, и измерив уровень загрязнения воздуха в Лос-Анджелесе, экологи с удивлением обнаружили, что основной источник летучих соединений — не автомобили или промышленные предприятия (хотя уровень их выбросов остается заметно выше нормы), а косметические и бытовые товары, пишет РИА Новости
Эти вещества, как отмечают исследователи, не только повышают вероятность развития рака и других болезней, но и негативно влияют на экологию в целом, способствуя формированию озона в нижних слоях атмосферы. Озон, в свою очередь, является главным компонентом смога и сам по себе может вызвать астму и проблемы с легкими.
Почему так получилось? Как считают ученые, это связано с тем, что законодательство большинства стран не учитывает содержание летучих углеводородов в косметической продукции и никак не регулирует их оборот и применение. Это необходимо исправить уже в ближайшие годы, заключают авторы статьи.
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