Дорин Киртоакэ подает в отставку

Отстранённый с поста мэра Кишинева Дорин Киртоакэ объявил, что подает в отставку.

Завление было сделано в ходе пресс-конференции в офисе Либеральной партии. По словам Киртоакэ, досрочные выборы состоятся в мае.



"Я решил оставить пост мэра Кишинева в знак протеста и несогласия с действиями, направленными против города и меня лично. И это никак не связано с дурацкими обвинениями, которые мне выдвигают", - сказал отстраненный мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.



По мнению Киртоакэ, власть в городе перехватили демократы. В ДПМ это назвали выдумкой, но решение об отставке посчитали правильным.



Отставку Дорина Киртоакэ предстоит одобрить муниципальному совету. Затем заявление передадут в Центральную избирательную комиссию, а позднее будет установлена дата голосования. По данным ЦИК, скорее всего нового мэра жители столицы будут выбирать 20 мая.

