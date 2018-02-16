Верховный суд отклонил жалобу Собчак на выдвижение Путина

Верховный суд России отклонил жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на регистрацию кандидата в президенты Владимира Путина. Заявление истца о том, что четвертый президентский срок противоречит Конституции, представители ЦИК в суде назвали "внутренним убеждением".

Иск к Центризбиркому от штаба Собчак был зарегистрирован и рассмотрен в рекордно короткие сроки: 14 февраля телеведущая сообщила о намерении подать иск, а уже 16 февраля Верховный суд решил рассмотреть его.

Собчак пыталась оспорить выдвижение Путина на четвертый президентский срок. Она начала своё выступление в суде с того, что подчеркнула, что ее иск "подан не против Путина лично" и что на его месте мог бы быть другой человек. "Но столь длительное нахождение одного человека на одном посту неправильно", - заявила Собчак.

По её словам, власть в России должна быть ограничена временем и сменяема. А Путин, по словам Собчак, был у власти не только два срока подряд, но и во время президентства Медведева.

По мнению истцов, Путин не имеет права выдвигаться, поскольку неоднократно занимал должность президента. Кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года. В Конституции написано, что гражданин России может занимать должность президента не более двух сроков подряд. Именно словом "подряд" ЦИК объяснял, почему считает третий и четвертый срок законным - Путин делал перерыв и работал премьером с 2008 по 2012 год.

Позиция истцов же заключалась в том, что слово "подряд" в Конституции нужно толковать как максимальное ограничение для занятия должности президента в течение всей жизни одного человека, пишет ВВС.

"Два высших должностных лица придумали некую конфигурацию для преодоления конституционного ограничения", - заявила Собчак, назвав договоренность Путина с Медведевым публично признанной политической сделкой.

В качестве доказательства сговора Путина и Медведева истец использовал их публичные выступления 24 сентября 2011 года и позже. В 2011 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, предлагая снова выдвинуться Путину объяснял, что они давно договорились о таком сценарии.

Интересы Собчак представлял адвокат Илья Новиков. Он назвал президентство Медведева "фиктивным". "Это подрядный договор о совместном захвате власти. Сначала Путин и Медведев договорились, что Путин будет президентом два раза подряд, потом президентом побудет Медведев, а потом опять Путин. Это явное нарушение Конституции", - заявил Новиков.