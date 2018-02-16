Выходец из СССР купил самый дорогой таунхаус в Нью-Йорке

Названо имя владельца самого дорогого таунхауса в Нью-Йорке: особняк на Манхэттене за 79,5 млн долларов купил украинский олигарх Леонид Блаватник, сообщает The Real Deal.

Сделка по покупке дома в районе Верхний Ист-Сайд по адресу 19 East 64th Street была оформлена в апреле прошлого года. Продавец - азиатский конгломерат HNA Group - назвал сумму сделки, но не покупателя.

До покупки Блаватником четырехэтажный особняк на протяжении 85 лет использовался в качестве галереи семьей Вильденштейн. Дом был построен в 1930-х годах, его ширина - 12,5 метров, а площадь - 2322 кв. метра. Это значит, что "квадрат" обошелся покупателю в 34 238 долларов.

The Real Deal напоминает, что Блаватник пытался купить особняк годом ранее. Сделка сорвалась, и он подал в суд на Давида Вильденштейна, обвиняя того в манипулировании его предложением с целью получить более высокую цену от другого покупателя. Суд не стал рассматривать это дело.

Источники New York Post утверждают, что Блаватник собирается перепланировать особняк и использовать его как жилье для своей семьи. Это будет недешево, но деньги точно не проблема для человека, чье состояние Forbes оценивает в 20,5 млрд долларов. Блаватника называют богатейшим жителем Великобритании, а в мировом рейтинге он занимает 40-е место.

Блаватник владеет еще несколькими зданиями в Нью-Йорке, на покупку которых потратил в общей сложности более 150 млн долларов.

Предыдущий рекорд цены для таунхауса на Манхэттене был поставлен около 10 лет назад: особняк Harkness был куплен финансистом Кристофером Флауэрсом за 53 млн долларов, напоминает newsru.com.