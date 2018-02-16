В украинском супермаркете дали сдачу несуществующей купюрой

В Херсоне произошел курьезный случай: покупателю в супермаркете дали сдачу одной купюрой в 220 гривень.

Как пишет УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил житель Херсона Анатолий Грищенко.

По его словам, это произошло в "Эко-маркете" на улице Безродного. Пользователь разместил фото фальшивой купюры. "Граждане, будьте внимательны!", — предостерег херсонец.



