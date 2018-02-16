Пользователи нашли новый способ парализовать iPhone одной буквой

Пытливые пользователи обнаружили новый баг в устройствах Apple, который позволяет парализовать их работу одним-единственным символом, пишет The Verge.

Речь идет о символе из индийского языка телугу, который достаточно отправить на iPhone через iMessage или другое приложение, включая WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook и Gmail. В результате на смартфонах с установленной iOS 11.2.5 возникают серьезные сбои в работе. Как показали эксперименты, при отправке злополучного символа приложение, через которое он был отправлен, перестает запускаться, поскольку не может отобразить его. Иногда баг вызывает сбой всей системы iPhone или iPad при отображении символа в оповещении iOS, пишет Ferra. Ошибку также можно воспроизвести в iMessage и Safari на компьютерах с macOS.

Как отмечает The Verge, исправить ситуацию, если символ был отправлен через iMessage, можно, попросив кого-то из друзей прислать новое сообщение, чтобы запустить приложение и удалить диалог, в котором находится символ из языка телугу. Что же касается WhatsApp, то для восстановления работоспособности этого мессенджера пользователю потребуется доступ к веб-версии, передает newsru.com.

По всей видимости, Apple уже знает об этой проблеме - iPhone с установленной публичной бета-версией iOS 11.3 не подвержены проблеме с индийским символом. Официальный релиз этой версии iOS намечен на весну.

Это далеко не первый подобный случай: ранее пользователи и эксперты не раз находили возможность парализовать работу iOS-устройств путем отправки на них специальной гиперссылки, видеоролика или набора символов.