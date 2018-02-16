Искусственный интеллект заменит пограничников в аэропортах ОАЭ

Министерство внутренних дел ОАЭ планирует к 2020 году заменить всех людей в иммиграционной службе аэропортов на системы искусственного интеллекта.

Генерал-майор Ахмед аль-Раизи подтвердил соответствующие планы относительно Международного аэропорта Абу-Даби, который будет открыт в следующем году.

«Мы начали со сканирования радужной оболочки и распознавания лиц, и, в конце концов, нам вообще не понадобятся сотрудники иммиграционной службы», - сказал он.

Планы по отказу от участия сотрудников следуют за запуском так называемого «умного» туннеля в аэропорту Дубая. Система использует технологию распознавания лиц для определения личности пассажиров без вмешательства человека.

В Международном аэропорту Дубая уже действуют «умные» выходы, требующие только сканирования паспорта пассажира или Emirates ID. Аль-Раизи сказал, что главная задача в рамках внедрения новых технологий будет заключаться в том, чтобы сотрудники были надлежащим образом обучены их использованию, пишет УНИАН.

Он утверждает, что данные министерства в сочетании с технологиями искусственного интеллекта позволят использовать информацию о гражданах, жителях и посетителях для обеспечения безопасности страны.





