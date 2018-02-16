В Грузии зафиксирована эпидемическая вспышка кори, число заболевших уже превысило 260, сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями и общественному здоровью Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе.
"Корь нас атакует. Скрывать нечего. В стране эпидвспышка кори", - заявил он в пятницу, 16 февраля.
По его словам, на текущий момент в стране официально подтверждено 268 случаев заболевания корью. "В особенности много случаев фиксируется в Аджарии. 65-70% сконцентрировано именно в Аджарии, однако и в Тбилиси начинает расти число случаев", - отметил Гамкрелидзе.
Он добавил, что, "к сожалению, многие дети пропустили прививку от кори". Сейчас во всех детских садах и школах проводится детальный анализ того, кто прошел вакцинацию, а кто нет.
Одновременно, по словам Гамкрелидзе, высокий процент кори зафиксирован среди взрослого населения, особенно среди женщин в возрасте от 20 до 40 лет, передает newsru.com.
Глава Национального центра предупредил, что корь крайне опасна для беременных женщин и новорожденных. По его словам, около 17% инфицированных являются детьми до одного года. В таком возрасте это вирусное заболевание может привести к воспалению среднего уха и пневмонии. Он призвал население страны пройти иммунизацию и обезопасить как себя, так и подрастающее поколение.
Ранее вспышка кори была отмечена на Украине и Румынии. Второй случай заболевания зарегистрировали в Молдове.
Комментарии
- У французской виолончелистки украли инструмент за 1,3 миллиона евро
- В Москве загорелись склады с пластиком
- В Австралии из-за массовой драки с круизного лайнера сняли более 20 человек
- В Испании обезвредили международную группировку наркоторговцев
- Папа Римский изменил процедуру отречения от церковных должностей
- Forbes причислил Дурова к долларовым миллиардерам
- На Кубе перевернулся автобус с пассажирами, пострадали 40 человек
- Грузовой поезд сошел с рельсов в США
- Верховный суд отклонил жалобу Собчак на выдвижение Путина
- Убивший 77 человек норвежский террорист Брейвик впервые заявил о раскаянии
- В Индии разрешили двухвековой спор о распределении воды из реки
- В Петербурге украли более двух тысяч буханок хлеба
- Суд в Бельгии запретил Facebook отслеживать действия пользователей
- У французской виолончелистки украли инструмент за 1,3 миллиона евро
- Древняя Венера могла быть обитаемой
- СМИ узнали, о чем говорили пилоты Ан-148 перед крушением
- С прилавков отзовут четыре вида продукции одной из молдавских молочных компаний
- Реакция ДПМ на обвинения Киртоакэ: Он пытается политизировать обвинения в коррупции, предъявленные следствием
- "Наглый песец" вернулся к рыбаку за рыбой и привел подругу
- Дорин Киртоакэ подает в отставку
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Активный, творческий день. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День вряд ли будет богат событиями. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вы будете душой компании. Многие получат премии или гонорары. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com