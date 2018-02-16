Власти Грузии объявили об эпидемии кори в стране

В Грузии зафиксирована эпидемическая вспышка кори, число заболевших уже превысило 260, сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями и общественному здоровью Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе.

"Корь нас атакует. Скрывать нечего. В стране эпидвспышка кори", - заявил он в пятницу, 16 февраля.

По его словам, на текущий момент в стране официально подтверждено 268 случаев заболевания корью. "В особенности много случаев фиксируется в Аджарии. 65-70% сконцентрировано именно в Аджарии, однако и в Тбилиси начинает расти число случаев", - отметил Гамкрелидзе.

Он добавил, что, "к сожалению, многие дети пропустили прививку от кори". Сейчас во всех детских садах и школах проводится детальный анализ того, кто прошел вакцинацию, а кто нет.

Одновременно, по словам Гамкрелидзе, высокий процент кори зафиксирован среди взрослого населения, особенно среди женщин в возрасте от 20 до 40 лет, передает newsru.com.

Глава Национального центра предупредил, что корь крайне опасна для беременных женщин и новорожденных. По его словам, около 17% инфицированных являются детьми до одного года. В таком возрасте это вирусное заболевание может привести к воспалению среднего уха и пневмонии. Он призвал население страны пройти иммунизацию и обезопасить как себя, так и подрастающее поколение.

Ранее вспышка кори была отмечена на Украине и Румынии. Второй случай заболевания зарегистрировали в Молдове.