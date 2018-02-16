Комментатор из Австралии оказалась в центре скандала, назвав китайских спортсменов одинаковыми

Австралийский комментатор и бывшая участница Олимпийских игр Джеки Купер оказалась в центре скандала после того, как назвала всех китайцев на Играх одинаковыми.

Она комментировала соревнования по лыжной акробатике. Сначала она описала стиль китайского спортсмена.

"Хороший прыжок, двойное скручивание, двойной кувырок. Не слишком сложно, все сделано очень хорошо, хороший контроль", — прокомментировала она.

После этого она произнесла фразу, которую расценили как расистскую.

"Очень по-китайски. Они все выглядят одинаково. Трудно сказать, кто есть кто", — заявила комментатор.

"В этом полно расизма. Отвратительно", — написал один из пользователей Сети.

Сама же комментатор потом объяснила, что говорила не о самих китайцах, а о технике их прыжка.