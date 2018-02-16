Австралийский комментатор и бывшая участница Олимпийских игр Джеки Купер оказалась в центре скандала после того, как назвала всех китайцев на Играх одинаковыми.
Она комментировала соревнования по лыжной акробатике. Сначала она описала стиль китайского спортсмена.
"Хороший прыжок, двойное скручивание, двойной кувырок. Не слишком сложно, все сделано очень хорошо, хороший контроль", — прокомментировала она.
После этого она произнесла фразу, которую расценили как расистскую.
"Очень по-китайски. Они все выглядят одинаково. Трудно сказать, кто есть кто", — заявила комментатор.
"В этом полно расизма. Отвратительно", — написал один из пользователей Сети.
Сама же комментатор потом объяснила, что говорила не о самих китайцах, а о технике их прыжка.
Комментарии
- В Индии разрешили двухвековой спор о распределении воды из реки
- В Петербурге украли более двух тысяч буханок хлеба
- Модель Playboy рассказала, как Трамп изменил с ней своей жене
- Мужчина повредил топором 13 машин у здания киевского суда
- "Наглый песец" вернулся к рыбаку за рыбой и привел подругу
- В детсаду в Новой Москве погиб ребенок, забытый на улице
- Индиец облил девушку кислотой после отказа выйти за него замуж
- Пассажирка самолета сушила нижнее белье во время рейса
- Украинские студенты отправляли девушек в рабство
- В Индии миллиардера обвинили в мошенничестве на $1,8 млрд
- В Индии разрешили двухвековой спор о распределении воды из реки
- В Петербурге украли более двух тысяч буханок хлеба
- Суд в Бельгии запретил Facebook отслеживать действия пользователей
- У французской виолончелистки украли инструмент за 1,3 миллиона евро
- Древняя Венера могла быть обитаемой
- СМИ узнали, о чем говорили пилоты Ан-148 перед крушением
- С прилавков отзовут четыре вида продукции одной из молдавских молочных компаний
- Реакция ДПМ на обвинения Киртоакэ: Он пытается политизировать обвинения в коррупции, предъявленные следствием
- "Наглый песец" вернулся к рыбаку за рыбой и привел подругу
- Дорин Киртоакэ подает в отставку
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Активный, творческий день. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День вряд ли будет богат событиями. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вы будете душой компании. Многие получат премии или гонорары. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com