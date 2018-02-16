Молдаванин переоборудовал автомобиль Mazda под перевозку контрабанды

На границе задержали 55-летнего гражданина Молдовы, который незаконно перевозил тысячи сигарет отечественного производства. Мужчина спрятал груз в специально оборудованных в автомобиле местах.

Совместная команда пограничного контроля и таможенных инспекторов во время проверки обнаружила контрабанду, спрятанную в специальных местах в приборной панели, задних крыльях и передней части автомобиля. Всего - 15 400 сигарет с молдавскими акцизными маркам.

Стоимость товара превышает 3500 леев. Сигареты и автомобиль изъяли, а водителя оштрафовали на 10 000 леев.