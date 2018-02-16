Microsoft создал виртуальную реальность для слепых

Инженеры Microsoft разработали специальную виртуальную реальность, которая позволит слепым людям лучше ориентироваться в пространстве. Об этом сообщает "Ридус", ссылаясь на транснациональную компаню.

С помощью уникальной трости canetroller слепой или слабовидящий человек сможет сканировать пространство и передавать человеку цифровые стимуляции, что позволит сделать пересечение оживленных участков дорог для таких людей более безопасным.

При этом принцип работы устройства достаточно прост. Пользователь вращает тростью из стороны в сторону, а устройство распознает объекты и передает сигналы в механизм, который создает ощущение физического присутствия.

Кроме того, в комплект входят специальные наушники, обеспечивающие определенные шумы для правильного ориентирования, пишет ren.tv

Стоит заметить, что в Microsoft уже успели провести успешный эксперимент устройства.

По словам одного из участников тестирования прибора, когда он перемещался по комнате, то будто чувствовал виртуальные стены и ощущал их текстуру.

Тем не менее, специалисты компании заявляют, что им есть над чем работать в плане совершенствования устройства. На данный момент оборудование весит около 2 килограммов, что делает ежедневное использование изобретения весьма проблематичным.