Патрульные инспекторы сообщили о четырех попытках подкупа за последние дни

В течение последних дней сотрудники Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД зафиксировали четыре случая активной коррупции в отношении сотрудников Национального инспектората патрулирования.

Как сообщает noi.md, один из этих случаев произошел в Оргееве. Чтобы патрульные инспекторы не составляли протокол о нарушении, водитель предложил им 400 леев.



В Хынчештском районе жители сел Леушены и Лэпушна пытались подкупить полицейских, предложив им 100 и 400 лей, соответственно, чтобы они не составляли протокол о нарушении за превышение скорости.



В Бельцах на нарушителя был составлен протокол, но затем он попытался подкупить сотрудников НИП, предложив им 300 леев, чтобы они не приняли меры, которые входят в служебные обязанности патрульных полицейских.

О попытках подкупа сообщили патрульные инспекторы. Офицеры Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД совместно с сотрудниками Национального инспектората патрулирования ГИП предприняли необходимые оперативно-следственные и судебные действия с целью задержания названных лиц.

На имена подозреваемых возбуждены уголовные дела в соответствии с ст. 325 п. (1) Уголовного кодекса (активная коррупция), и если их вина будет доказана в суде, им грозит тюремное заключение на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 000 до 200 000 леев.



