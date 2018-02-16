Реакция ДПМ на обвинения Киртоакэ: Он пытается политизировать обвинения в коррупции, предъявленные следствием

Дорин Киртоакэ давно должен был уйти в отставку, это естественный жест, который нужно было сделать. Так прокомментировал пресс-секретарь Демократической партии Молдовы Виталий Гэмурарь заявления, сделанные сегодня Киртоакэ.

«Это человек, который дискредитировал себя как профессионально, так и морально. Он довел столичную примэрию до высокого уровня коррупции и некомпетентности, о чем сообщали как гражданское общество, так и граждане», - сказал Гэмурарь.

Пресс-секретарь ДПМ прокомментировал и обвинения Дорина Киртоакэ, прозвучавшие в адрес политформирования о совершении злоупотреблений в Кишиневе.

«Мы привыкли к таким атакам со стороны некоторых преступников, которые пытаются оправдать преступления, которые они совершили. Мы знаем, что Дорин Киртоакэ много фантазирует, и иногда публично рассказывает о своих фантазиях. Проблемы с уголовными делами он должен решать в суде, а не в борьбе с политическими партиями. Он пытается политизировать обвинения в коррупции, предъявленные в ходе следствия», - сказал Гэмурарь.