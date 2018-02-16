На Кубе перевернулся автобус с пассажирами, пострадали 40 человек

На Кубе перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, пострадали 40 человек. Об этом сообщает Кубинское агентство новостей.

Инцидент произошел на одной из главных автомагистралей страны в провинции Сьего-де-Авила.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где автобус перевернулся, пишет ren.tv

Пострадавшие были немедленно госпитализированы. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.