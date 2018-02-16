В рейсовом автобусе нашли тайники с дорогостоящей контрабандой

В рейсовом автобусе Харьков-Кишинев нашли аксессуары для сантехники и автомобильные детали.

Незаконно ввезенный в страну товар был приобретен на Украине и обнаружен мобильной командой Таможенной службы. Автобус остановили на въезде в Кишинев и сопроводили на пост внутреннего таможенного контроля. Во время проверки были найдены нескольких тайников, в которых находились товары. Среди них - система тепловидения стоимостью около 60 000 леев.

Контрабанда была ввезена в страну через приднестровский регион. Ее общая стоимость - более 150 000 лей.

Водитель автобуса - 49-летний житель Каушан. Правоохранительные органы проводят расследование. Автобус останется на парковке таможенного терминала «Крикова» до завершения всех следственных действий.

Если будет установлено, что транспортное средство было использовано незаконно, оно будет конфисковано.