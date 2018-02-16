Forbes причислил Дурова к долларовым миллиардерам

Состояние Павла Дурова превзошло отметку $1 млрд, сообщает Forbes. По предварительным оценкам, оно составляет $1,7 млрд. В конце 2017 года издание поместило Дурова на 100-е место в российском рейтинге с капиталом в $950 млн

По предварительным оценкам, состояние основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова превысило миллиард долларов, сейчас оно оценивается в $1,7 млрд, пишет русское издание журнала Forbes. По самым консервативным оценкам издания, один только мессенджер Telegram стоит более $1 млрд.



Издание приводит данные аналитической компании App Annie, по которым в конце 2017 года количество пользователей Telegram приблизилось к 100 млн. Сам Дуров, напоминает Forbes, еще в феврале 2016 года заявил, что число постоянных пользователей превысило 100 млн, а в первом квартале 2018 года ожидался рост посещаемости до отметки 200 млн.



Исследование App Annie дает более скромную картину: Telegram приблизился к 100 млн пользователей лишь в четвертом квартале 2017 года.



Официально Дуров еще не внесен в рейтинг долларовых миллиардеров планеты. В апреле 2017 года русский Forbes оценивал состояние Дурова в $950 млн, тогда он попал на сотую строку в рейтинге богатейших бизнесменов России. А впервые Дуров появился в этом рейтинге годом ранее с состоянием в $600 млн и занял 135-е место.



В 2016 году мессенджер Line с аудиторией 218 млн был во время IPO оценен в $8,6 млрд, отмечает издание. В следующем году IPO провел Snapchat и при 100 млн активных пользователей его капитализация составила $24 млрд, хотя напрямую эти сервисы сравнивать нельзя, поскольку у них различные аудитории, пишет РБК

Forbes также ознакомился White Paper ICO — аналогом проспекта эмиссии IPO. Из него следует, что «команда Telegram создает многофункциональную блокчейн-платформу, включающую в себя кроме мессенджера еще несколько важных сервисов, аналогичных уже существующим в мире: быстрые денежные переводы, смарт-контракты, систему прокси-серверов, доменных имен, распределенное хранение и доступ к файлам».



Ближе к концу 2018 года команда должна выпустить кошелек с простым интерфейсом для хранения криптовалют, а с 2021 года управление этой функцией будет переходить к ТON Foundation, который сменит название на The Open Foundation.





