Делегация из Молдовы принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Премьер-министр Павел Филип возглавляет молдавскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, открывшейся в пятницу.

В повестке дня форума такие темы, как будущее трансатлантических отношений, ситуация внутри ЕС, НАТО и сотрудничество в сфере оборонной политики и политики безопасности, отношения с Россией, война в Сирии и Йемене, ситуация на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, передает Инфотаг.



На полях форума премьер проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с европейскими официальными лицами.



В конференции принимают участие более 500 гостей, в том числе 20 глав государств и правительств, около 40 министров иностранных дел и министров обороны. Также среди участников генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, британский премьер Тереза Мэй, австрийский канцлер Себастьян Курц, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко.



В состав молдавской делегации входит и глава МИДЕИ Тудор Ульяновски, у которого в рамках форума также намечен ряд встреч с зарубежными коллегами и генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. В частности, запланирована встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.



Кроме того, он выступит на организованном Деловым форумом Vest-Est "круглом столе", где расскажет об инвестиционных возможностях в Молдове. Также Ульяновски примет участие в открытии в Мюнхене консульства РМ, возглавляемого почетным консулом Михаэлем Фишбаумом.