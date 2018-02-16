С прилавков отзовут четыре вида продукции одной из молдавских молочных компаний

Фирму Incomlac оштрафовали на 15 тысяч леев и обязали отозвать с прилавков четыре вида продукции. Такое решение приняли инспекторы Национального агентства продовольственной безопасности после проверок на производстве.

"Мы известили руководство предприятия, что закон предписывает отозвать с продажи всю продукцию, а не только определенную партию. Запрет будет действовать до завершения лабораторных исследований и служебного расследования", - рассказал инспектор НАПБ Михай Порческу.



С прилавков отзывают сливочное масло и три вида глазированных сырков Incomlac.



"В этих видах продуктов обнаружено содержание посторонних растительных жиров. По результатам проверок был составлен протокол о наложении штрафа в размере от 270 до 300 условных единиц. Но его подписать отказались", - отметил инспектор НАПБ Михай Порческу.



На самом предприятии обнаружили нарушения санитарных норм - в цехах не было канализации, по стенам ползут трещины, на потолке плесень. Исправить все должны за 30 дней.



Проверки агенство начало после публикации исследования о содержании растительных жиров в молочных продуктах. В лабораторию отправили образцы 120 видов продукции. Партии товара стали проверять перед отправкой в магазины.



