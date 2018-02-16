Столичный житель задержан за хранение и распространение наркотиков

Правоохранители задержали 50 летнего жителя столицы. Его подозревают в хранении и распространение наркотиков.

В ходе обысков в его квартире обнаружили мешок с веществом растительного происхождения и и пакеты с порошком. Находку отправили на экспертизу.

Мужчина и раньше попадался на подобных нарушениях. Если вина будет доказана ему грозит до 4 лет тюрьмы.