В Индии миллиардера обвинили в мошенничестве на $1,8 млрд

Индийского ювелира Нирава Моди, заработавшего состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, подозревают в мошенничестве на общую сумму 113 млрд индийских рупий ($1,77 млрд). Об этом со ссылкой на индийские СМИ пишет Интерфакс-Украина.

Как стало известно, Моди покинул страну в первых числах января. Центральное бюро расследований Индии обратилось за помощью в поисках подозреваемого, его жены, брата и возможных соучастников в Интерпол. Действие паспортов Моди и его дяди и делового партнера Мехула Чокси приостановлено на четыре недели для проведения расследования, паспорта могут быть аннулированы, если они в ближайшее время не свяжутся с властями.

В среду второй по величине госбанк Индии по объему активов, Punjab National Bank (PNB), объявил об обнаружении мошеннических транзакций на $1,77 млрд. Открыто о подозрениях в адрес ювелира-миллиардера не сообщалось, передает korrespondent.net.

Но в тот же день банк направил в Центральное бюро расследований Индии жалобу, в которой связал нарушения с Моди и его компаниями, заявили агентству Bloomberg информированные источники.

По их словам, Punjab National Bank утверждает, что Моди обманным путем получил от него банковские гарантии на 114 млрд индийских рупий ($1,6 млрд), а потом привлек значительные кредиты за рубежом под эти гарантии. Мошенничество, вероятно, началось еще в 2011 году.

В банке подозревают, что миллиардер действовал в сговоре с руководителями среднего звена в мумбайском филиале. На данный момент 18 сотрудников PNB отстранены от работы в связи с этим делом.

Две недели назад PNB инициировал иск против Моди на 2,8 млрд рупий, опубликовал информацию о нем и сообщил, что попытается выяснить, не были ли последствия мошенничества более масштабными, чем предполагалось изначально.

Индийские власти провели обыски 17 домов, магазинов и офисов, принадлежащих Моди, и изъяли бриллианты, золото, ювелирные украшения и наличные деньги на сумму 51 млрд рупий.

По данным NDTV, Моди видели в Давосе, где он общался с однофамильцем - премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Сейчас миллиардер якобы находится в Нью-Йорке.