Сильвия Раду прокомментировала отставку Дорина Киртоакэ

Временно исполняющая обязанности генерального примара Сильвия Раду прокомментировала заявление Дорина Киртоакэ об отставке с поста примара.

На своей странице в Facebook она приветствовала жест либерала, написав, что готова выполнять свою работу в качестве временно исполняющего обязанности генпримара до проведения выборов.

«Я видела, что Дорин Киртоакэ объявил о своей отставке. Я приветствую этот жест. Как я уже говорила вначале, считаю, что период выполнения обязанностей генпримара должен быть коротким, потому что примэрии необходимо руководство, чтобы обеспечить ее стабильность. Стабильность является ключевой в обеспечении эффективности. Я исполню свой долг в качестве временно исполняющего обязанности генерального примара, пока не пройдут выборы», - написала Сильвия Раду.