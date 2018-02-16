Папа Римский изменил процедуру отречения от церковных должностей

В Ватикане обнародовали апостольское послание Папы Франциска motu proprio (по собственному почину) "Научиться уходить", на основании которого внесены изменения в процедуру отречение от церковных должностей по достижении 75-летнего возраста.

По словам Папы Франциска, отставка "должна считаться неотъемлемой частью самого служения, поскольку требует новой формы готовности к служению", информирует Радио Ватикана.

Понтифик подчеркивает важность тщательной подготовки к отречению от церковной должности. Если по достижении 75-летия необходимо оставаться на прежней должности, то это должно рассматриваться в контексте "общего церковного блага" и не может считаться "привилегией, личным триумфом или благосклонностью из-за неких обязательств, вытекающих из дружбы или близости, либо же как благодарность за оказанные услуги".

"Папское решение, - говорится в апостольском послании, - является не автоматическим актом, но актом управления; следовательно, оно требует добродетели благоразумия, которая поможет принять соответствующее решение через адекватное распознавание".

Новое апостольское послание Папы Франциска устанавливает, что в возрасте 75 лет епархиальные епископы латинского и восточных обрядов, вспомогательные и титулярные епископы со специальными пастырскими обязанностями призваны подать в отставку от своей пастырской должности. То же самое относится к главам департаментов Римской Курии, которые не являются кардиналами, к верховным прелатам Римской Курии и епископам, которые служат при Святейшем Престоле, а также к Папским представителям, причём эти прелаты не прекращают ipso facto прежнего служения.

По решению Папы Франциска, "должность считается продленной до тех пор, пока соответствующее лицо не будет уведомлено о принятии отставки либо же о продлении (служения) на определенный или неопределенный срок", передает korrespondent.net.