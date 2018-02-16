Украинские студенты отправляли девушек в рабство

В Тернополе полиция задержали двух студентов, которые продавали девушек в сексуальное рабство в Турцию и ОАЭ. Об этом сообщили в пятницу, 16 февраля, в пресс-службе Нацполиции.

Так называемые работодатели предлагали девушкам работать за рубежом, в качестве зарплаты им предлагали от трех до шести тысяч долларов в месяц. Объявление о поиске кандидаток они размещали в соцсетях. Единственное требование - претендентки должны быть приятной внешности и возрастом до двадцати пяти лет. Подозреваемые - двадцатилетний мужчина и двадцатиоднолетняя женщина. Оба - студенты одного из местных вузов.

По предварительной информации, преступники уже успели отправить за границу около пяти девушек. В ходе следствия стало известно, что это жительницы Хмельницкого, Ровно, Винницкой области и Запорожья, передает korrespondent.net.