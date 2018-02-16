Пассажирка самолета сушила нижнее белье во время рейса

Свидетелями необычного действа стали возвращавшиеся 14 февраля из турецкой Антальи в Москву клиенты авиакомпании "Уральские авиалинии" — во время полета одна из пассажирок достала мокрые трусы и принялась их сушить под размещенным над головой вентилятором.

В салоне, как можно судить по сделанной одним из попутчиков записи, воцарилось молчание, однако ни замечаний, ни шуток в адрес практичной пассажирки не последовало, пишет vesti.ru

"Люди смотрели с удивлением и недоумением, но все молчали", — приводит слова автора ролика "Первый тульский".

Владелицу мокрого нижнего белья попутчики, судя по всему, тоже не смущали — на сушку у нее ушло около 20 минут.