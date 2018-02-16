Новый смартфон 7 Plus показали в сети

Новый смартфон 7 Plus от бренда Nokia получит, как и обещали ранние рендеры, безрамочный дизайн и 2.5D-стекло.

Устройство получит наэкранные кнопки и фронтальную камеру в правом верхнем углу, сообщает Nokians со ссылкой на китайское издание VTechgraphy.

Судя по всему, в смартфоне будет использоваться стандартный интерфейс HMD, как у смартфона Nokia 6. При этом более ранние слухи отмечали использование Android One, но на этом снимке логотипа Android One не видно.

По данным источников, новый гаджет от Nokia будет оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), фронтальной камерой с оптикой ZEISS на 16 Мп и двойной основной камерой 12+13 Мп с оптикой ZEISS и 2-кратным оптическим зумом. Аппаратной основой стали Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Отмечается, что в новинке должен быть порт USB Type-C, предусмотрены версии на одну и две SIM-карты. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo, сообщает nv.ua

Согласно последним слухам, Nokia 7 станет эксклюзивной моделью в Китае, а Nokia 7 Plus предназначена для глобальных рынков и поэтому оснащена с Android One. Новинку должны представить 25 февраля на выставке MWC-2018 в Барселоне.