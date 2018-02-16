В детсаду в Новой Москве погиб ребенок, забытый на улице

Уголовное дело о "причинении смерти по неосторожности" возбудили после гибели ребенка на территории детского сада в Новой Москве, заявила журналистам в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По предварительной информации, сегодня утром воспитательница и нянечка, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили, что одного из детей не хватает. Вернувшись на место прогулки, воспитатели "обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения".

"Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка", — цитирует Петренко РИА Новости.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

На месте работает следствие, изымаются записи с видеокамер, документы и "иные предметы". Идут допросы. Предстоит выяснить, насколько твердо в детском саду соблюдали законы в части детской безопасности. Возможно, будет возбуждено уголовное дело о халатности.