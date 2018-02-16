В Испании обезвредили международную группировку наркоторговцев

Международная группировка, занимавшаяся переправкой гашиша из Марокко в европейские страны, обезврежена в Испании, сообщает Гражданская Гвардия.

В ходе операции были задержаны 16 человек, в том числе граждане Испании, Швейцарии и Великобритании, а также обнаружены несколько точек продаж и переправки наркотиков.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений против здоровья людей, отмывании денег, участии в преступной группировке, изготовлении фальшивых документов, краже транспортных средств, а также совершении преступлений, связанных с проституцией, передает РИА Новости.

В ходе обысков обнаружены пять пунктов продажи и переправки наркотиков, изъяты почти 360 тысяч евро наличными, тысяча фунтов стерлинга, две тысячи дирхамов, 558 килограммов гашиша, два килограмма марихуаны, 150 граммов кокаина, масло из гашиша, галлюциногенные грибы, 11 единиц транспортных средств, сигнальный пистолет.

Расследование началось в декабре 2016 года, когда силам правопорядка стало известно о существовании преступной группировки, действовавшей в комарке Ахаркия-Коста-дель-Соль (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия), которая занималась переправкой марокканского гашиша из провинций Малага и Гранада на автомобилях с двойным дном в европейские страны, главным образом в Великобританию и Швейцарию.

В ходе операции были задержаны два гражданина Швейцарии, а также граждане Испании и Великобритании. Одна из задержанных – женщина около 60 лет с британским паспортом — занималась поиском потенциальных покупателей крупных партий, при обыске в ее доме были обнаружены 340 тысяч евро наличными. Деньги преступники отмывали через развлекательный клуб, также действовавший нелегально.