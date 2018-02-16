Министерство здравоохранения представит расширенный список компенсированных медикаментов

Не позднее следующей недели Министерство здравоохранения представит новый расширенный список компенсированных медикаментов. Об этом в эксклюзивном интервью ГИА МОЛДПРЕС заявил государственный генсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылка.

«Пациенты должны знать, что законодательство обязывает врачей указывать в рецептах международное название назначеного препарата. Недорогие лекарства так же эффективны, как и дорогие. Если врач указал в рецепте торговое название препарата, это сигнал о возможной коррупции, и об этом надо сообщать», - сказал Гылка.

Предыдущее расширение списка компенсируемых лекарств было проведено летом 2017 года, в него было добавлено 12 наименований препаратов.