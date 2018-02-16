Парк автомобилей скорой помощи будет полностью обновлен

Парк автомобилей скорой помощи в РМ будет полностью обновлен в 2018 году. Об этом заявил государственный генсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылка.

Он подчеркнул, что модернизация службы скорой помощи – приоритет для системы здравоохранения, а приобретение новых автомобилей скорой помощи на национальном уровне изменит к лучшему качество и скорость оказания медуслуг, пишет МОЛДПРЕС

«Парк автомобилей скорой помощи не обновлялся со времени провозглашения независимости. Были только безвозмездно подаренные машины. На этот год правительство выделило 273 млн леев на приобретение новых автомобилей, современных и хорошо оснащенных. Такие автомобили будут в каждом районе страны», - сказал Гылка.

По данным Минздрава, на выделенные деньги будет приобретено около 300 карет скорой помощи. В настоящее время их в стране 366 единиц.