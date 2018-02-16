Учёные создали "живые" бинты для лечения ран и ожогов

Учёные из Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС разработали перевязочный материал, "построенный" на основе нановолокон поликапролактона. Волокна "пропитаны" антибактериальным составом и компонентами плазмы человеческой крови и позволяют не только оперативно лечить ожоги и порезы, но и предотвращать заражение крови.

Биоразлагаемые повязки из таких волокон в два раза ускоряют регенерацию клеток тканей, а также способствуют безрубцовому заживлению ран. Эти свойства удалось получить благодаря применению наночастиц серебра и присоединения антибиотика, а также увеличение биоактивности за счёт нанесения на поверхность гидрофильных групп и белков плазмы крови.

Как пишет life.ru, такие повязки, по мнению экспертов, можно будет включить в состав как обычных автомобильных аптечек, так и в снаряжение сотрудников экстренных служб.