В США одобрен анализ крови на сотрясение мозга

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование анализа крови для диагностики сотрясения мозга. Он позволит отказаться в части случаев от использования компьютерной томографии, при которой пациент подвергается значительной лучевой нагрузке. Данные были опубликованы на сайте управления.

Тест в течение 12 часов после травмы определяет содержание в крови двух белков, UCH-L1 и GFAP. В норме они содержатся в тканях мозга, но при травме могут попасть в кровоток. Тест был проверен на почти 2000 пациентах. В 97,5% случаев при определении этих белков врачи обнаруживали признаки травмы мозга при КТ.

Сейчас для оценки состояния пациента используется шкала комы Глазго для оценки степени нарушения сознания, и КТ для выявления повреждений мозга. Однако у многих пациентов с черепно-мозговыми травмами средней тяжести повреждения не видны на КТ. Новый анализ крови позволит поставить более точный диагноз и избежать не всегда необходимой КТ.