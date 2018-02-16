"Наглый песец" вернулся к рыбаку за рыбой и привел подругу

Песец, ставший звездой YouTube благодаря рыбаку с Ямала, вернулся к нему за рыбой вместе с подругой-лисицей.

Месяц назад пользователь YouTube Ильдар Биктимиров опубликовал ролик, в котором зверек пытался вытащить из лунки мойву, несмотря на возражения рыбака. В итоге мужчина все-таки уступил настойчивости песца.

На этот раз Биктимиров сам предложил ему рыбу. "Дружок, ты в курсе, что ты стал звездой YouTube?", — обратился он к нему.

Рыбак назвал песца Пушок.

"Пушок, идем сюда. Откармливать тебя будем. А то все беспокоятся, звезда наша голодная", — говорит он в видео.

Биктимиров дал рыбы и песцу, и лисице, хотя последняя побоялась подходить слишком близко. Пушок, напротив, ничего не боялся и даже попытался залезть на снегоход рыбака, пишет РИА Новости