Мужчина повредил топором 13 машин у здания киевского суда

Мужчина топором повредил 13 машин около здания Соломенского суда в Киеве, полиция задержала подозреваемого, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Правоохранители предварительно установили: злоумышленник разбил стекло, оторвал зеркала и погнул металлические части 13 автомобилей.

"Очевидцы заметили мужчину, который вышел во двор Соломенского районного суда на улице Шутова с топором в руках. Он сразу начал крушить припаркованные машины. Правоохранители задержали мужчину", — сообщает пресс-служба полиции Киева на странице в Facebook.

По данным полиции, задержанный — житель города Одесса, который в пятницу приехал в столицу. Сейчас мужчина дает объяснения. По данным источников информационного издания "Украинская правда", злоумышленник якобы сказал, что это "за Труханова".

Как сообщает РИА Новости, накануне около здания Соломенского суда в Киеве, где избирали меру пресечения подозреваемому в хищении средств мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли стычки. В результате полицейский получил огнестрельное ранение, полиция Киева задержала трех человек.

В среду украинские пограничники сообщили, что Труханов был задержан в киевском аэропорту, там ему вручили уведомление о подозрении по делу о хищении средств из местного бюджета. Соломенский районный суд Киева в четверг отказался арестовать и отпустил Труханова под поручительство депутата Верховной рады.







