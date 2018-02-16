В Австралии из-за массовой драки с круизного лайнера сняли более 20 человек

Полиция в Австралии сняла с круизного судна Carnival Legend, направлявшегося в Мельбурн, 23 человека из-за массовой драки на борту, сообщает портал nine.com.au.

По информации портала, во время десятидневного круиза на борту судна около 30 человек устроили драку. На видео, которое выложили на сайте, показано, как несколько десятков человек бьют друг друга и кричат, затем сотрудники охраны лайнера вмешиваются и прижимают их к полу.

Круизная компания, организовавшая перевозку, сообщила полиции о "жестоком и подрывном поведении" пассажиров, которые являются членами одной семьи. Судно пришвартовалось в городе Иден в штате Новый Южный Уэльс, полиция взошла на борт и сняла с судна 23 человека, пишет РИА Новости

"Полиция расследует предполагаемую драку на борту круизного лайнера", — приводит портал отрывок из заявления полиции. Полиция также сообщила, что "шесть мужчин и трое подростков были сняты с судна в Идене… Еще 14 пассажиров, включая женщин и детей, тоже покинули судно".







