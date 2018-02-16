Древняя Венера могла быть обитаемой

Учёные из NASA обнаружили, что, вопреки современным оценкам, Венера вовсе не всегда была обречена на своё современное слишком жаркое и безжизненное состояние. Даже получая вдвое больше солнечного излучения, чем Земля, планета могла оставаться пригодной для поддержания сложной биосферы земного типа. Соответствующая статья выпущена в Venera-D Modeling Workshop Proceedings, а с её текстом можно ознакомиться на сервере препринтов Корнеллского университета.

Авторы работы рассмотрели климат на Венере исходя не из её нынешней сверхплотной атмосферы — она считается планетологами вторичной, результатом очень длительных вулканический извержений, — а исходя из атмосферы, по составу близкой к земной и первичной венерианской.

Основным её элементом взяли азот, давление приняли равным земному, а концентрацию углекислого газа выставили на уровне 400 частей на миллион — как на Земле сегодня. Количество воды на Венере в древности приняли равным слою в 10 метров. Это очень малое количество воды, в сотни раз меньше, чем на сегодняшней Земле.

Оказалось, что при таком сценарии 2,9 миллиарда лет назад (Солнце тогда светило на 20 процентов тусклее) "сухая" Венера должна была иметь среднюю температуру в 20 градусов по Цельсию. Это заметно меньше, чем Земля в мезозое. Сегодня средняя температура нашей планеты — 15 градусов по Цельсию.

При современной светимости Солнца средняя температура на "сухой" Венере с земной атмосферой составила бы 26 градусов Цельсия — как на земном экваторе. Авторы также рассчитали климат второй планеты для глобального слоя воды средней глубиной в 310 метров (в несколько раз меньше, чем на Земле). В этом случае древняя Венера была бы прохладнее сегодняшней Земли (средняя температура +9), а сегодняшняя Венера — примерно такой же (средняя температура — +16).

Причиной, по которой Венера, получающая солнечного излучения в полтора-два раза больше сегодняшней Земли, оказывалась похожей на неё по климату, является то, что на Венере очень долгие сутки, в 224,7 раза длиннее земных. За счёт этого ночью планета заметно остывает, в то время как Земля за свою короткую ночь не успевает потерять тепло также эффективно. На дневной стороне Венеры из-за долгих суток формируется мощная облачность, отражающая много солнечного света, пишет life.ru

Сегодняшняя перегретость Венеры, согласно новой работе, — исключительно следствие её ненормально плотной атмосферы, примерно в 93 раза более плотной, чем земная. Если бы в ходе терраформирования составы атмосферы были бы сближены, вторая планета нашей системы была бы потенциально обитаема.

На большинстве экзопланет атмосфера венерианской плотности не ожидается. Это значит, что очень многие тела, сегодня считающиеся необитаемыми из-за близости к своей звезде, не практике могут иметь жидкие океаны и климат, необходимый для обитаемой планеты. Всё, что для этого нужно, — это достаточно долгие сутки, дающие планете остыть на ночной стороне и не перегреться на дневной.