Суд в Бельгии запретил Facebook отслеживать действия пользователей

Бельгийский суд запретил американской компании Facebook отслеживать действия пользователей социальной сети в интернете без их согласия, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на решение суда.

Компания должна "прекратить наблюдение и запись данных об использовании интернета лицами в Бельгии, пока это не будет соответствовать законам Бельгии о защите частной информации", приводит агентство заявление суда.

В случае нарушения постановления Facebook должна будет выплатить штраф до ста миллионов евро, передает РИА Новости.