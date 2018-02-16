В Петербурге украли более двух тысяч буханок хлеба

В Санкт-Петербурге неизвестные угнали грузовик с 2,5 тысячами батонов и буханок хлеба. Инцидент произошел в Красносельском районе города, сообщает региональное ГУ МВД РФ в пятницу, 16 февраля.

"В полицию обратился 43-летний водитель логистической компании с заявлением о том, что вечером в среду неизвестный тайно похитил грузовой автомобиль Вольво с прицепом, который был припаркован у дома 32 по проспекту Кузнецова. В автомобиле находилась хлебобулочная продукция в количестве 2500 штук", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и уже завели уголовное дело по статье о краже, передает korrespondent.net.