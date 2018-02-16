В Индии разрешили двухвековой спор о распределении воды из реки

Верховный суд Индии окончил двухвековой спор о распределении воды из реки Кавери на юге страны. Об этом сообщает CNN.

На воду претендовали три штата — Карнатака, Тамилнад и Керала, а также союзная территория Пондичерри. Решение суда оказалось простым: на 15 лет он установил фиксированный объем воды, который могут забирать себе регионы.

Так, Карнатаке квоту увеличили, штату отойдет 8,1 миллиарда кубометров. Тамилнаду ее снизили, региону теперь полагается 5 миллиардов кубометров. Керала и Пондичерри продолжат как и раньше получать 850 миллионов и 200 миллионов соответственно.

Как отмечается, объем для Тамилнада был сокращен из-за наличия доступных подземных вод. Керале показатель увеличили из-за засух, а также для обеспечения питьевой водой ее административной столицы — города Бангалор. Сейчас это быстро растущий центр высокотехнологичной промышленности страны, здесь расположены кампусы многих индийских и американских корпораций, в том числе Infosys, Microsoft и Google.

Также было решено создать специальный орган, который будет следить за распределением воды из Кавери. Правлению также поручат следить за функционированием водохранилищ и регулированием сбросов, передает Лента.ру.

475-километровая река берет свое начало в Карнатаке, затем течет по Тамилнаду и впадает в Бенгальский залив. Однако ее бассейн простирается до Кералы и Пондичерри. На воды Кавери полагаются фермеры, это также жизненно важный источник питьевой воды после муссонов.

Согласно правительственным записям, корни спора уходят к началу 1800-х годов, однако за два века проблема не была решена. Она даже неоднократно приводила к массовым акциям протеста в штатах, нападениям на жителей и жертвам.